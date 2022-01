Knights of X, gli X-Men diventano i Cavalieri della Tavola Rotonda nella nuova serie

Marvel Comics annuncia Knights of X, una nuova serie a fumetti che andrà a far parte del rilancio degli X Men Destiny of X. In Knights of X, Captain Britain riunirà nove mutanti per affrontare una vera e propria quest cavalleresca sulle orme di Re Artù che li renderà una versione moderna dei Cavalieri della Tavola Rotonda.

Knights of X sarà un sequel spirituale delle testate Excalibur e X of Swords. Le due serie sono state realizzate dalla sceneggiatrice Tini Howard, che con Knights of X è intenzionata a riprenderne le storyline rimaste in sospeso accompagnata dall'illustratore Bob Quinn.



Il team messo in piedi da Captain Britain sarà composto da Rictor, Shatterstar, Gambit, Rachel Summers, Bei the Blood Moon, Gloriana e altri due mutanti la cui identità è per il momento avvolta nel mistero.



"Al termine di Excalibur, abbiamo visto Merlyn prendere il controllo dell'Otherworld, trasformando la Starlight Citadel nella Lunatic Citadel e giurando guerra ai mutanti. Captain Britain ne era rimasta all'interno quando i cancelli sono caduti, ma nonostante sia affiancata dall'intero Corpo, sarà necessario più di un esercito per affrontare King Arthur e le sue Furie", spiega Howard. "Riconoscerete molti dei Cavalieri di Excalibur - sia la mia run che il classico - in una quest alla ricerca di un prezioso tesoro che unisce il nostro racconto high fantasy con la classica storia X-Men".



L'uscita di Knights of X è prevista per il 13 Aprile 2022 negli Stati Uniti. Nel frattempo, si sono da poco chiusi i sondaggi di X Men Vote, e il vincitore (che entrerà a far parte degli X-Men) verrà rivelato a stretto giro.