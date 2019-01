Knuckleduster torna finalmente ad apparire in My Hero Academia: Vigilantes

Dopo una lunga assenza, con una concomitante attesa da parte dei fan, Knuckleduster, il vigilante che un tempo era un rinomato Pro Hero, è tornato sulle pagine di My Hero Academia: Vigilantes. Andiamo a scoprire cosa ha fatto nel corso del suo allontanamento dai riflettori.

Il 2019 si annuncia un anno pieno di soddisfazioni per quanto riguarda il franchise legato a My Hero Academia, sia per quanto concerne la sua quarta stagione animata, sia per quello che sta succedendo e succederà nella versione cartacea opera di Kohei Horikoshi. Ma, come i fan di certo sapranno, quella non è l'unica opera che contribuisce a creare l'universo in cui gli eroi sono la normalità. No, anche lo spinoff My Hero Academia: Vigilantes è molto amato, e, negli ultimi capitoli, i fan hanno assistito ad un grande ritorno sulla scena.

Stiamo parlando del giustiziere Knuckleduster, che si era sottratto alle attenzioni del palcoscenico da un bel pezzo ormai. I fan si chiedevano dove avesse deciso di portare i suoi servigi, ed è venuto fuori che quel posto è la cina. Qui la sua copertura come "viaggiatore" crolla rapidamente, dato che, mentre indagava su una droga Quirk, è stato rapidamente riconosciuto in combattimento come l'ex Pro Hero Hyper Quadfist.

La ciliegina arriva quando veniamo a sapere che i criminali cinesi pensavano che l'eroe fosse morto, dopo che il suo potere gli era stato sottratto forzatamente. L'informazione, benché non del tutto nuovo, visto che già Eraserhead aveva confermato come il vigilante fosse ormai senza Quirk, è importante perchè potrebbe implicare un incontro passato di Knuckleduster con All For One, che sappiamo essere in grado di rubare i poteri altrui.

La cosa è rilevante per il futuro della serie e dell'intero universo di My Hero Academia, poiché il Quirk in questione consente di muoversi ad una velocità talmente elevata da lasciar pensare al suo possessore che tutto ciò che è intorno a lui sia completamente immobile. Non serve molta immaginazione per capire quanto pericoloso possa essere nelle mani della persona sbagliata.

Che ne pensate di questo ritorno in My Hero Academia: Vigilantes e del collegamento con All For One?