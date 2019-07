Koch Media annuncia le sue prossime uscite home video a tema anime

Nel corso della giornata odierna, Koch Media ha rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare le nuove produzioni anime che giungeranno in Italia nel corso dei prossimi mesi in formato home video, annunciando in particolare due nuovi arrivi.

"Attraverso una ricerca curata da Nielsen, Koch Media nel corso dell'evento ha stilato un profilo del consumatore che sta cambiando, trasformandosi in un vero e proprio fan sempre più esigente e soprattutto consapevole delle proprie scelte. La missione di Koch Media è proprio quella di creare, commercializzare e promuovere prodotti e brand che hanno esattamente lo scopo di alimentare e soddisfare le esigenze del consumatore fan: ovvero consumatori critici e costruttivi che interagiscono, si influenzano e alimentano con la loro forza propulsiva l’industria. Tantissime le novità in arrivo sia in ambito videoludico sia relativamente al catalogo home video, soprattutto per le etichette Anime Factory e Midnight Factory"

Ken il guerriero: Le origini del mito

Il prequel ufficiale dell'anime più famoso in Italia alla fine degli anni '80 sarà disponibile dall'8 agosto in DVD in un'edizione Boxset da 5 dischi che conterrà anche un booklet esclusivo di 36 pagine con sinossi degli episodi e disegni preparatori.

Prima che il mondo venisse devastato dalle guerre nucleari, c'è stato un altro Kenshiro. Nella Shanghai degli anni ‘30 viviamo le sanguinose avventure di Kenshiro Kasumi, 62° successore della Divina Scuola di Hokuto, meglio conosciuto con il soprannome di “Re degli inferi”.

Il Grande Mazinga Vol. 2

Il cartone animato che ha creato il mito di Mazinga in Itali asarà disponibile dall'8 agosto in DVD (7 dischi) e Blu-Ray (4 dischi). Tra gli extra figurano inoltre il doppiaggio storico rimasterizzato, sottotitoli italiani fedeli all'originale, sigle di testa e coda storiche della versione TV italiana e un booklet a colori di 32 pagine con la guida agli episodi corredata da sinossi e disegni preparatori.

Una nuova minaccia sconvolge il nostro Pianeta. Dalle viscere della Terra riemerge l’antico popolo di Mikene, i cui appartenenti hanno trasformato i propri corpi in giganteschi mostri meccanici. Sotto gli ordini del Supremo Imperatore delle Tenebre, i bellicosi Mikenes cercano di conquistare con ogni mezzo la Terra, appena scampata alle perfide brame del Dottor Inferno. A difesa del nostro pianeta si ergerà Il Grande Mazinga, costruito dallo scienziato Kenzo Kabuto e guidato dal temerario Tetsuya Tsurugi.