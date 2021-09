Koch Media Italia presenta Fan Factory: i dettagli sul nuovo shop e-commerce

Attraverso un comunicato stampa, Koch Media Italia annuncia la nascita di Fan Factory, shop e-commerce online in cui gli appassionati potranno acquistare merchandise ufficiale Anime Factory o Midnight Classics, oltre che prodotti esclusivi creati dai fan per i fan.

Fan Factory è uno shop online pensato per i collezionisti di edizioni speciali, per gli amanti del brivido e dell'animazione giapponese, così come di film romantici, d'avventura o comici. In questo nuovo sito web ufficiale Koch Media Italia, si potranno acquistare i migliori prodotti delle etichette Anime Factory, Midnight Factory e Midnight Classics. Il già corposo catalogo che spazia tra diversi generi verrà arricchito con novità in arrivo ogni mese, come titoli home video in esclusiva.

A differenza di altri siti d'intrattenimento, Koch Media ha ricercato la massima cura e la massima qualità per le edizioni e i cofanetti da collezione in vendita. Al momento, è già possibile preordinare tre esclusive home video in limited edition: The Amytiville Horror Trilogy, Lupin IIIrd - La Trilogia e I Fiumi di Porpora.

Oltre a questi prodotti già disponibili sarà possibile acquistare anche le new release di film, serie tv e documentari in uscita mensilmente sul mercato. I nuovi iscritti al sito, al momento della creazione del proprio account, riceveranno un buono sconto di 5 euro utilizzabile già sul primo acquisto. Iscrivendosi alla newsletter, inoltre, si otterrà un altro buono sconto di 5 euro da utilizzare successivamente.

Vi lasciamo al trailer di Josée, la Tigre e i Pesci, nuovo film evento di Anime Factory realizzato in partnership con J-POP di Edizioni BD.