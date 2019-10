Koch Media svela tutte le nuove uscite home video, presente anche ONE PIECE: Stampede

ONE PIECE: Stampede, l'ultimo film del maestro Eiichiro Oda, è ormai prossimo al suo debutto nei cinema italiani, atteso per il prossimo 24 ottobre. Koch Media comunque ha deciso di portarsi avanti col lavoro, annunciando oggi che il lungometraggio e tanti altri anime saranno disponibili in edizione home video nei prossimi mesi.

Di seguito potete leggere il Comunicato Stampa inviatoci da Koch Media, con sinossi e data di uscita di tutte le novità più importanti.

Uomo Tigre Il Campione Vol. 1 - 14 novembre 2019

Il misterioso Uomo Tigre è il più abile fra i lottatori addestrati nella Tana delle Tigri, un’organizzazione clandestina che recluta giovani orfani per sottoporli a crudeli addestramenti che li rende spietati e feroci. Nessuno riesce a sconfiggerlo sul ring, ma i suoi metodi sleali e crudeli lo rendono inviso al suo stesso pubblico. Il suo unico fan è il piccolo Kenta, ospite di un povero orfanotrofio della città, che vede in lui la sua stessa voglia di riscatto.

Il cofanetto includerà in totale 7 DVD. Tra gli extra e le bonus features figurano: i sottotitoli italiani fedeli all'originale, la sigla storica della tv italiana, un booklet a colori di 24 pagine, i disegni preparatori e delle gallerie di illustrazioni.



Mazinga Z Vol. 3 - 14 novembre 2019

Il malvagio Dottor Inferno si prepara a conquistare il mondo con il suo esercito di mostri meccanici. L’unico in grado di fermarli è il dottor Juzo Kabuto, creatore di un robot in Superlega Z. Prima di essere ucciso, il celebre scienziato riesce a consegnare a suo nipote Ryo Kabuto l’incredibile robot Mazinga Z.



Il cofanetto includerà 6 DVD e 3 Blu-Ray. Tra gli extra fanno la loro comparsa: il doppiaggio storico rimasterizzato, i sottotitoli italiani fedeli all'originale, le sigle di testa e coda storiche della versione tv italiana, un booklet a colori di 20 pagine con la guida agli episodi corredata da sinossi, i disegni preparatori originali e delle gallerie di illustrazioni.

ONE PIECE: Stampede - febbraio 2020

"Dopo la loro avventura sull'isola Gran Tesoro (avvenuta nel precedente capitolo "One Piece Gold - Il film", 2016), la ciurma di pirati capeggiati da Monkey D. Luffy s'imbarca per arrivare a Douglas Bullet, un militare valoroso, prudente e molto coraggioso disposto a tutto pur di ottenere la vittoria della missione. Sfortunatamente a causa di un incidente, la vita di Douglas cambia in maniera drastica; difatti decide di unirsi al re dei pirati, Roger. Da soldato affermato a criminale, l'esistenza di Douglas subisce continui cambiamenti anche quando il re cadrà in disgrazia.Nel frattempo la ciurma di Luffy, insieme a molte altre, si trova invitata al festival dei pirati. Nonostante l'aspetto apparentemente festoso e gioioso del momento, si scoprono terribili verità dietro la sua organizzazione, nella quale molto probabilmente c'entra l'ex soldato caduto in disgrazia. Luffy, Zoro, Nami e tutti gli altri affronteranno faccia a faccia questa nuova minaccia".

Per l'uscita home video sono previste delle sorprese dedicate ai super fan e ai collezionisti, come le card dei personaggi e la versione con doppiaggio di Gigi Rosa, voce originale di Luffy, in esclusiva per le versioni DVD e Blu-Ray.

