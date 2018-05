Kodansha annuncia che la serializzazione di Noragami ripartirà a giugno

Stando a quanto dichiarato recentemente dall’editore nipponico Kodansha Comics, la regolare serializzazione del manga Noragami, in pausa dal mese di Maggio 2017, riprenderà a partire dal prossimo 6 giugno. Per festeggiarne il ritorno, il mensile Monthly Shōnen Magazine dedicherà la propria copertina al fumetto.

Scritto e disegnato dal duo ‘Adachitoka’, Noragami è serializzato in Giappone dal 6 dicembre 2010, ma lo scorso anno ha dovuto prendersi una pausa quando uno dei propri autori è stato colpito da una malattia non ancora specificata. Uno dei componenti del duo Adachitoka è stato infatti costretto a ritirarsi per un anno intero, lasciando i fan ad attenderne speranzosi il ritorno.



Proposto inizialmente da GP Publishing, Noragami è edito in Italia da Planet Manga (Panini Comics), che proprio questo mese proporrà ai propri lettori il quattordicesimo volumetto dei 18 finora usciti in patria. Dall’anime sono già state tratte due serie d’animazione, Noragami e Noragami Aragoto, rispettivamente disponibili su Netflix e VVVVID con sottotitoli in italiano a cura dell’editore Dynit.

Di seguito vi proponiamo anche sinossi ufficiale diffusa da Kodansha Comics.

“Yato è un dio senza dimora fissa. Non ha nemmeno un santuario, per non parlare dei fedeli! Di conseguenza, allo scopo di raggiungere i suoi ambizioni obiettivi, aiuta i bisognosi (dietro un’adeguata ricompensa) nella speranza di ottenere abbastanza soldi da costruire il sontuoso tempio dei suoi sogni. Certo, non può permettersi di essere schizzinoso, quindi accetta tutti i tipi di lavoro che gli vengono proposti, a cominciare dalla ricerca dei gattini smarriti, per poi aiutare uno studente alle prese con dei bulli.”