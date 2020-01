Kohaku di Dr. Stone prende vita in uno splendido cosplay

Quella di Dr. Stone è un'epopea che ha saputo far parlare molto di sé, nel bene e nel male, un'opera cartacea che grazie al lavoro di Riichiro Inagaki e Boichi ha saputo conquistare milioni di fan in tutto il mondo, giungendo infine anche sul piccolo schermo tramite un adattamento animato assai conosciuto.

Il successo riscosso dalla serie anime ha infatti portato alla conferma ufficiale di una seconda stagione per Dr Stone, intitolata Stone Wars, il tutto mentre il numero dei fan continua ad aumentare, una valanga di lettori e spettatori sempre più propensi a lanciarsi nella creazione d'opere di varia natura pensate per mettere in mostra tutto il loro apprezzamento nei confronti della produzione.

Questa volta, però, ad essersi guadagnata le attenzioni del web troviamo la cosplayer di Instagram Reicosplay_, ragazza che ha deciso di mostrare al mondo il suo ultimo lavoro dedicato a Kohaku, uno dei personaggi che i nostri protagonisti incontrano nel corso della propria avventura e che avrà un ruolo centrare nella seconda stagione della serie. Come visionabile nell'immagine a fondo news, il lavoro posto nella creazione del vestiario è incredibilmente curato - scarpe comprese -, il tutto ovviamente accompagnato poi dai capelli tipici di Kohaku e dal particolare scudo che la ragazza si porta sempre dietro, con un risultato finale davvero di gran livello.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione della prima stagione di Dr Stone.