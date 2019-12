Kohei Horikoshi condivide un simpatico sketch in vista dei futuri sviluppi della serie

I fan della sempre più apprezzata serie My Hero Academia possono stare tranquilli nel mese di dicembre, grazie all'incredibile quarta stagione che è finalmente entrata nel vivo, e soprattutto alla ormai vicina uscita del secondo film dedicato al franchise My Hero Academia: Heroes Rising.

Anche il 2020 sarà un anno ricco di progetti riguardanti l'opera di Horikoshi, tra cui il nuovo videogioco My Hero: One's Justice 2, light novel, altre storie spin-off e naturalmente tutto il merchandise di figure e statue da collezione, per non parlare naturalmente di tutto il materiale promozionale che verrà pubblicato. Tuttavia è lo stesso creatore ad essersi mostrato preoccupato per questo futuro così denso dal punto di vista pubblicitario.

Kohei Horikoshi ha condiviso su Twitter uno sketch in cui diversi membri della classe 1-A si scusano per i numerosi spot pubblicitari e annunci fatti durante gli ultimi mesi. Protagonista dello sketch è Mina Ashido che offrendo del ketchup ai lettori dice "Vi sto dando del ketchup. Quindi, perdonatemi! Scusate!" e Eijiro Kirishima aggiunge "Io vi darò anche delle uova!". Inoltre sullo sfondo possiamo vedere Katuki Bakugo dirigersi verso il sole, rappresentato con la faccia di Midoriya.

Uno sketch senza un vero senso apparente, se non quello di far divertire i fan. Ricordiamo che attualmente la quarta stagione di My Hero Academia è arrivata all'episodio 8, qui recensito.