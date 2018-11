Kohei Horikoshi, creatore di My Hero Academia, propone splendide fan-art di serie famose

Il talento e le doti artistiche del maestro Kohei Horikoshi sono note, non soltanto grazie alla famosissima serie My Hero Academia, ma anche per le sue fantastiche fan-art dedicate ai suoi anime, videogiochi o serie di fumetti preferiti, tanto da spingere alcuni fan a immaginare alcune serie ridisegnate dalla mano del mangaka.

Alcune di queste fan-art sono state condivise e discusse sulla pagina Twitter di Miraculous Maku (@RedMakuzawa). Horikoshi ha voluto riproporre alcuni dei supereroi della Marvel, il famoso videogioco Final Fantasy IX, vari personaggi dello Studio Ghibli e infine Pokemon.

Tratti puliti e chiari, lo sketch dei supereroi della Marvel ricorda molto il mondo di My Hero Academia, non solo per la somiglianza con alcuni personaggi, ma perchè riprende il tema centrale dei supereroi conferendo un senso di "epicità". Particolare è la fan-art relativa ai Pokemon, in cui viene ritratta un'agguerrita e feroce allenatrice che ricorda un pò il carattere e certe espressioni di Bakugo. La sua squadra è composta da diversi pokemon di tipo drago proposti nelle varie stagioni della serie, elemento che sembra fa piacere ai fan e rievocare diverse scene passate (in base ai loro commenti) tanto da renderli curiosi e desiderosi di poter vedere più immagini. Sarebbe interessante vedere come Horikoshi potrebbe rendere Pokemon in maniera completa sulla base delle sue caratteristiche di disegnatore.

Potrebbe essere un interessante esperimento artistico, voi che ne pensate? Al momento il mangaka è impegnato con la serie originale My Hero Academia, ma mai dire mai. Se siete curiosi di vedere altre fan-art del maestro basta semplicemente leggere i commenti del post Twitter, che trovate in chiosa all'articolo, per ritrovare proposti altri spettacolari disegni.