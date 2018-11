Kohei Horikoshi, creatore di My Hero Academia, ha pubblicato uno sketch in versione chibi

Una delle tante serie che in questo 2018 ha fatto parlare e innamorare di sè molti fan è certamente My Hero Academia. Il successo che ha avuto la terza stagione della serie animata e l'annuncio di una quarta è da imputare all'omonimo capolavoro cartaceo scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi.

Il creatore ha recentemente festeggiato il suo compleanno e milioni di fan, per dimostrare il loro affetto per il mangaka, gli hanno inviato svariati messaggi di incoraggiamento e di buon auguri. In risposta, Horikoshi ha voluto ringraziare e condividere un breve messaggio sulla sua pagina ufficiale Twitter accompagnato da un'adorabile sketch di Deku, Ochaco e All Might in versione chibi. I tre eroi, in bianco e nero, esultano felici ringraziando il pubblico con le lacrime agli occhi.

"Grazie a tutti coloro che hanno festeggiato il compleanno! Sono felice dell'incoraggiamento! Grazie per il vostro continuo supporto!" ha scritto in giapponese l'artista continuando poi in inglese "Grazie mille a tutti per i vostri messaggi! Mi hanno reso felice! Apprezzo il vostro sostegno verso Deku e i suoi amici. Spero che continuerete a tifare per loro e supportarli!! Grazie ancora!"

Le poche parole spese dal sensei hanno subito spinto i fan a commentare entusiasti, come potete leggere nel post in chiosa all'articolo. A quanto sembra raramente Horikoshi commenta i tweets dei fan, quindi la risposta in seguito agli auguri di compleanno non era esattamente prevista. Uno di questi auguri di compleanno includeva un'animazione speciale disegnata a mano da un fan.

Il sogno di ogni artista è quello di ricevere il supporto e il sostegno da parte dei fan e quello mostrato da questi ammiratori fa capire quanto il lavoro svolto da Horikoshi sia apprezzato! Voi che ne pensate?

Ricordiamo che attualmente è in fase di produzione una 4° stagione de My Hero Academia, dopo che la terza si è conclusa con l'episodio 25. Ci auguriamo quindi di non attendere ulteriormente per vedere in azione ancora una volta Deku e i suoi compagni.

Il manga, scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi e serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, è edito in Italia da Star Comics.