Kohei Horikoshi, mangaka di My Hero Academia, vince un nuovo premio

Solitamente gli autori giapponesi vengono sempre promossi e premiati esclusivamente in patria, o nei premi fumettistici con categorie dedicate ai manga. Kohei Horikoshi è però riuscito nell'impresa di ottenere un premio dedicato ai fumettisti coreani grazie al suo lavoro su My Hero Academia, il manga che sta portando avanti da ben cinque anni.

Il premio vinto da Horikoshi è il 2018 Manga Creator Award, un premio coreano indetto da Seoul Media Comics. Grazie al lavoro fatto su My Hero Academia, Kohei Horikoshi è stato il primo straniero in assoluto a vincere la competizione. L'annuncio è arrivato tramite l'account Twitter personale del mangaka, che ha informato tutti i fan della notizia.

My Hero Academia, conosciuto in patria col nome di Boku no Hero Academia, è un manga scritto e illustrato da Kohei Horikoshi e pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump dal 7 luglio 2014. La serie è stata subito etichettata come il possibile successore di Naruto, ottenendo una prima stagione animata il 3 aprile 2016, a cui poi sono seguite una seconda il 1° aprile 2017 e una terza il 7 aprile 2018. La quarta è stata già annunciata, con un arrivo previsto per ottobre 2019.