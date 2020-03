Kohei Horikoshi di My Hero Academia festeggia la puntata inedita con questi sketch

Come abbiamo visto nel trailer del nuovo episodio di My Hero Academia 4, la conclusione dell'opera di Kohei Horikoshi si preannuncia ricca di colpi di scena e azione. Per festeggiare l'occasione il mangaka ha voluto condividere due suoi disegni.

Trovate i tweet dell'autore giapponese in calce alla notizia, nel messaggio è possibile vedere due disegni che hanno per protagonisti i personaggi della sua serie più famosa. Nella prima immagine troviamo in primo piano una delle supereroine più amate dai fan: stiamo parlando di Rumi "Mirko" Usagiyama, immortalata in una posa particolare dalle telecamere di una TV, dopo di lei invece il mangaka ha illustrato gli altri personaggi. Ecco il commento di Kohei Horikoshi: "Oggi alle 17:30 andrà in onda la nuova puntata dell'anime! Ci sarà la prima apparizione di Hawk". Il tweet è diventato subito virale, ricevendo oltre 100 mila Mi Piace e più di 24 mila condivisioni.

Anche il messaggio successivo ha avuto molto successo tra i fan, in particolare perché ha per protagonista il nuovo arrivato, Hawk, in un divertente disegno. In attesa di avere notizie riguardo la quinta stagione della serie incentrata su Deku e i suoi amici, vi lasciamo con queste indiscrezioni sul finale di My Hero Academia 4, puntata che sarà disponibile a partire dalle 20:00 di oggi sabato 28 marzo su VVVVID.