Kohei Horikoshi (My Hero Academia) e Tite Kubo (Bleach) parlano in un'intervista doppia!

Il sito web Edomonogatari ha recentemente pubblicato un'interessantissima intervista doppia a due dei mangaka giapponesi più famosi al mondo: Kohei Horikoshi e Tite Kubo. Durante la chiacchierata gli autori hanno parlato del loro rapporto, delle impressioni sul lavoro del collega e del loro processo creativo.

Qui di seguito potete leggere gli stralci più interessanti della conversazione, mentre cliccando sopra il link reperibile in calce troverete l'intervista completa in lingua inglese.

Dove vi siete incontrati per la prima volta?

Horikoshi: Se non ricordo male ci incontranno per la prima volta durante un evento celebrativo dedicato alla conclusione della mia prima serie, Omagadoki Zoo (2010/2011).

Kubo: Davvero? Non mi sembra! [ride] Non ci siamo conosciuti durante il party di Yusei Matsu? (nb. Yusei Matsu è il creatore di Assassination Classroom)

Horikoshi: Mi ricordo che essere circondato da tutte quelle persone mi rese nervoso, quindi mi nascosi in un angolo della stanza. Parlammo un po' quella sera forse.

Kubo: Si […] recentemente poi abbiamo anche cenato insieme. Ricordo ancora il motivo, era da un po' che non leggevo Jump e quando finì la mia serie, sfruttai un po' del tempo libero per recuperarlo. Rimasi colpito da My Hero Academia e gli proposi di cenare fuori.

Cosa vi ha colpito di più del lavoro dell'altro?

Kubo: Sono costantemente stupito dal livello di dettaglio presente nel suo manga, per un settimanale è incredibile. Forse la principale differenza tra i nostri lavori risiede proprio li.

Horikoshi: Beh, i personaggi di Kubo possono riempire una pagina con la loro sola presenza. Non avendo quella capacità di disegno spesso compenso curando maggiormente il background. Per me poi l'attenzione ai dettagli è tutto.

Kubo: Penso che i personaggi di My Hero Academia siano altrettanto carismatici. Una delle cose che mi ha colpito maggiormente ad esempio è stata la battaglia tra 1-A e 1-B mostrata nell'arco narrativo "Joint Battle Training". Mentre leggevo pensavo "Io non sarei mai in grado di disegnare qualcosa del genere.." [ride].

Horikoshi: Mi ricordo. Ogni settimana i miei assistenti mi chiedevano "Quando finisce quest'arco?" [ride] Mi serviva spazio per sfoggiare le qualità di tutti gli studenti di ambo le classi.

Kubo: Se fossi stato nei tuoi panni di sicuro avrei trovato un modo per evitare di dover disegnare così tanti dettagli nell'ambientazione [ride].

Quali sono le differenze nel vostro processo creativo?

Kubo: Spesso pianifico le scene in base al dialogo che voglio scrivere. Inizio pensando "Vorrei davvero che qualcuno dicesse questo, ma in quale situazione potrebbe succedere?". Questo è il modo in cui realizzo le mie scene.

Horikoshi: Wow, lavoriamo in maniera completamente diversa!

Kubo: A te non è mai successo niente del genere?

Horikoshi: Si. Ci sono momenti in cui dico "Sarebbe epico se questo personaggio dicesse QUESTO". In genere comunque inizio lavorando sul design e sui poteri dei personaggi. Parto sempre da qui.

E voi cosa ne dite? Vi piacciono i lavori di questi due autori? Vi consigliamo di leggere l'intervista completa per comprendere la personalità dei due!