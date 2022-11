Kohta Hirano, autore di Drifters e Hellsing, in ospedale per cattive condizioni di salute

L'autore Kohta Hirano è uno dei più affermati nel panorama dei manga. Negli anni 90 diede vita a uno dei mondi vampireschi più affascinanti, quell'Hellsing con Alucard protagonista che non rimase solo manga, ma divenne anche un anime apprezzato in quel periodo. La carriera è poi proseguita con un altro titolo di valore del calibro di Drifters.

Ancora oggi Hellsing è ricordato con statuette di Alucard e altri prodotti, con tanti fan che seguono l'autore per quell'opera brutale e dal sapore horror di anni '90. Kohta Hirano è così rimasto in contatto con il suo pubblico, ampliato dall'anime di Drifters, e a cui ha comunicato gli ultimi avvicendamenti sulla sua salute, che purtroppo non è in buone condizioni.

L'autore di Hellsing e Drifters ha comunicato ai suoi fan di essere stato ricoverato in ospedale a causa delle pessime condizioni in cui versa il suo apparato digerente. Più nello specifico, Kohta Hirano soffre di pancreatite e al momento è stato operato. Il 27 novembre, data della sua comunicazione, è stato specificato che soffre di gravi dolori post operatori.

Non si può fare altro che attendere altre informazioni dal mangaka, in attesa che si riprenda e possa tornare a vivere senza preoccuparsi ulteriormente delle sue condizioni.