Koisuru Asteroid: trama e data di uscita del nuovo anime dedicato al mondo dell'astronomia

Tratto dall'opera cartacea di Quro, Koisuru Asteroid si presenta come una delle migliori sorprese del 2020 per tutti gli amanti dei manga seinen. L'anime, curato dallo studio di animazione Doga Kobo, adatterà il primo dei due volumi pubblicati dal mangaka.

Per chi non la conoscesse, la sinossi dell'opera recita quanto segue: "Mira, una studentessa, sogna di unirsi al club di astronomia della propria scuola per mantenere la promessa fatta tempo prima ad un uomo. Decisa a scoprire nuovi asteroidi, Mira deve però fare i conti con un problema: il club di astronomia della scuola è stato smantellato e successivamente fuso con quello di scienze della Terra".

Secondo le informazioni rivelate dallo stesso studio Doga Kobo, in cabina di regia siederà il talentuosissimo animatore Daisuke Hiramaki (Pokemon X & Y, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai), mentre la sceneggiatura sarà curata da Yuka Yamada (Samurai Warrios, Digimon). Jun Yamazaki (Three Colors, Uzamaid!) sarà in carica del characters design.

La premiere della prima stagione di Koisuru Asteroid è stata confermata per gennaio 2020, tuttavia la data precisa non è stata ancora rivelata.

Se state cercando delle nuove serie inoltre, vi ricordiamo che sono stati recentemente pubblicati i trailer del nuovo anime di studio Madhouse No Guns Life e della nuova serie shonen Gibiate.