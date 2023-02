Koji Morimoto saluta il maestro Leiji Matsumoto: Capitan Harlock disegnato dal director

森本晃司が松本零士先生への想いを込めて、この度描き下ろしたキャプテンハーロックです。



「松本零士先生へ哀悼の心と共に捧げます。」(森本)



This is Captain Harlock drawn by Koji Morimoto for Leiji Matsumoto.

"Dedicated with my condolences to Leiji Matsumoto." (Koji Morimoto) pic.twitter.com/rVg70QK0IQ