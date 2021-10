Komi Can't Communicate 1x02 arriva su Netflix: il primo passo verso un nuovo amico

Dopo un delicato e introduttivo primo episodio, la serie Komi Can't Communicate, una delle trasposizioni più attese della stagione autunnale, è entrata nel vivo della missione di avere 100 amici entro la fine del liceo nella seconda puntata, ora disponibile su Netflix.

Dopo un breve riassunto di quanto avvenuto nella prima puntata, di cui trovate qui la nostra recensione, la seconda puntata di Komi Can't Communicate, si apre con la constatazione da parte di Tadano della grande popolarità della protagonista, aspetto che secondo lui rende più semplice l'obiettivo.

Il ragazzo comincia quindi a scegliere chi potrebbe stringere un legame con Komi. Dopo diversi tentativi, con risultati orribili, Tadano si rivolge a Osana Nojimi, sua amica d'infanzia, imprevedibile, con una forte personalità, ed empatica a livelli impressionanti. Colpita dalla tensione provata da Komi, Osana risponde però di non poter diventare sua amica. Allontanandosi dall'aula, la ragazza rivela a Tadano di aver conosciuto Komi quando erano in seconda elementare, e anche a quel tempo Komi aveva difficoltà a comunicare. Per questo non sono riuscite a stringere amicizia, e per lo stesso motivo adesso Osana non vuole iniziare a frequentarla.

Tadano insiste, e convince Osana a parlare con Komi. Dopo la fine delle lezioni Komi e Najimi tornano a casa insieme. Tadano le segue per poter aiutare Komi, ma improvvisamente le due vengono raggiunte da Maa e Shii, due amici di Osana, uno dei quali le chiede di uscire e ricevendo un rifiuto la aggredisce. Inaspettamente Komi interviene per ridare la chiave caduta a Maa, e nasce un simpatico frainteso. Invece di dire "Ti è caduta la chiave", le parole pronunciate dalla protagonista sono "È giunta la tua ora", e Maa fugge via terrorizzato.

Najimi riconosce la simpatia di Komi e le dice di essere diventate amiche. Un primo passo che potrebbe rivelarsi davvero importante per la protagonista, che viene continuamente esortata dai suoi nuovi amici a comunicare anche solo per ordinare un semplice frappé. E voi avete visto il secondo episodio? Fateci sapere cosa ve ne pare nella sezione commenti.

