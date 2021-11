Komi Can't Communicate 1x03 su Netflix: una nuova sfida per Komi e Tadano

Una delle novità anime più attese per la stagione autunnale, Komi Can't Communicate, porta in scena il problema della comunicazione sociale con uno stile delicato, alternato molto spesso a intermezzi e scenette comiche, sapientemente orchestrate dall'autore Tomohito Oda, come mostrato anche nel corso del terzo episodio, ora disponibile su Netflix.

Dal titolo "È solo ansia da prestazione", la puntata si apre con Himiko Agari, ragazza molto timida impegnata a cercare dei libri nella biblioteca della scuola. Improvvisamente si accorge di essere osservata da Komi, e sommersa dall'imbarazzo, Himiko si allontana rapidamente. Attraverso i suoi pensieri gli spettatori capiscono che si tratta di una studentessa con poca autostima, che riesce a malapena ad avvertire i compagni di classe riguardo il luogo dove faranno lezione di ginnastica.

Gli autori ci riportano a 20 minuti prima di questo incipit, dove Najimi ha selezionato alcune persone che potrebbero diventare amiche di Komi. Tra queste si trova Agari, che ammette di essere riuscita a parlare coi suoi compagni grazie alla pressione della protagonista, e dopo averla ringraziata interviene Tadano. Il ragazzo chiede ad Atari se vuole essere amica di Komi-san, e rimanendo sorpresa la compagna accetta.

Qualche giorno dopo si tengono le elezioni per il presidente della classe, e ovviamente tutti credono che Komi sia perfetta per ricoprire quel ruolo. Fortunatamente Najimi la salva candidandosi, e imbastendo una scusa al limite dell'assurdo. Dopo qualche discussione però è Tadano ad essere eletto come presidente.

Nel frattempo la vita di Komi cambia ulteriormente grazie all'acquisto di un telefono, regalatole dai genitori. La ragazza cerca quindi di avere i numeri dei suoi nuovi amici, lasciando da parte quelli di Najimi e Agari per poter memorizzare per primo il numero di Tadano. Il telefono si rivela un importante mezzo per la protagonista che riesce finalmente a scambiare qualche parola con il compagno, mettendosi in gioco e sfidando le proprie paure.

La puntata si conclude con i protagonisti che partecipano ad un simpatico gioco con altri compagni di classe. E voi? Avete visto il terzo episodio? Fateci sapere la vostra opinione sull'anime nei commenti. Per finire vi lasciamo ad un bel cosplay dedicato a Komi-san, e vi ricordiamo che arriverà anche un adattamento live action della serie.