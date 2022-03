Komi Can't Communicate 2, uno studente molto amato farà il suo esordio

Dopo il decollo della prima stagione, un nuovo gruppo di episodi inaugurerà la seconda questa primavera. Non molto tempo fa, i fan sono stati anche stuzzicati su ciò che sta per arrivare quando un poster speciale di Komi Can't Communicate è stato rilasciato, e ora una nuova immagine è qui che anticipa l'atteso arrivo di un particolare studente.

L'immagine è stata pubblicata sulla pagina Twitter ufficiale della serie. È stato lì che i fan hanno incontrato Katai Makoto, e c'è una buona ragione per cui i lettori del manga sono in visibilio per l'arrivo dello studente dal volto severo.

Come potete vedere più sotto, la key visual mostra Makoto in tutta la sua gloria con tanto di petto scoperto. Lo studente indossa una semplice uniforme scolastica, composta da pantaloni scuri, una camicia bianca aderente e una giacca blu aperta. Il resto del look si conclude con i capelli biondi a spazzola di Makoto, e la sua piccola espressione è ornata da un cerotto sul naso per definire il suo look da duro.

Naturalmente, i lettori del manga sanno che tipo di ragazzo è Makoto. Nonostante il suo aspetto da delinquente, Makoto è un tenerone quando si arriva al dunque. Le sue azioni da duro sono sempre fraintese, e questo gli ha dato una cattiva reputazione in passato. Ha anche difficoltà a parlare con gli altri proprio come Komi, quindi capisce la ragazza ansiosa in un modo che pochi altri possono. Ora, i lettori potranno vedere Makoto fare il suo grande debutto televisivo, e la seconda stagione non potrà che beneficiare della sua aggiunta.

Potete trovare Komi Can't Communicate doppiata in italiano in streaming su Netflix. La prima stagione si è conclusa l'anno scorso, e la nuova stagione sarà lanciata in Giappone questo aprile.

Cosa ne pensate dell'arrivo di questo nuovo studente? Guarderete la seconda stagione di Komi Can't Communicate? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.