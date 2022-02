Komi Can't Communicate: 5 storie che l'anime non ha portato negli episodi

Il tenero anime di Komi Can't Communicate si è concluso. L'attesa è stata lunga, lunghissima, per i lettori del manga che hanno dovuto aspettare oltre cinque anni per questo adattamento. E infine, dopo una trasmissione durata 12 episodi, l'anime è riuscito ad affascinare tutti, come si auguravano i fan della prima ora.

L'adattamento animato di Komi Can't Communicate - ora disponibile su Netflix anche doppiato in italiano - è stato molto fedele agli eventi creati da Tomohito Oda. Il manga è stato quindi riprodotto ottimamente, con quasi tutte le sue storie. Quasi perché ce ne sono alcune - poche per la verità - che mancano. Ecco cinque fasi che si sono perse nell'anime di Komi Can't Communicate.

La prima deriva da un capitolo bonus intitolato "Riuscirà Komi a trovare 100 amici Bonus Story" dal volume 3 dove, dopo il festival, Komi, Tadano e Najimi sono arrivati in un ristorante per famiglie in cerca di un posto per bere. Qui Komi inizia a tenere traccia di tutti gli amici che ha trovato finora scrivendo i loro nomi sul quaderno. A questo punto, Komi si è fatta già 11 amici, con 89 restanti.

Durante le vacanze estive, il manga ha raccontato in "Un giorno caldo" uno spezzone delle vacanze estive di Komi. La ragazza, che non riesce a reggere il calore, approfitta che nella stanza di suo fratello c'è l'aria condizionata. Questo è una delle pochissime fasi in cui Komi interagisce col fratello minore. Nello stesso volume 4 c'è anche il capitolo "Sentimenti" dove Yamai e Nakanaka, sotto suggerimento di Tadano, devono imparare a leggere le espressioni di Komi. Inutile dire che le due saranno troppo obnubilate dai loro ego e dalle loro voglie per capire cosa voglia trasmettere la protagonista.

Nel volume 5, il successivo, c'è un capitolo sempre nella fase estiva. In Giappone imperversano i tifoni in alcuni periodi dell'anno, e proprio uno di questi causa un blackout a casa Komi. La ragazza inizialmente è tranquilla, ma un tuono la spaventa moltissimo. Nel buio di casa propria, da sola, chiamerà Tadano con il quale riuscirà a parlare per diversi minuti a telefono senza troppe difficoltà, lasciando attonita anche la madre che non pensava che la figlia sarebbe riuscita a parlare per così tanto tempo.

L'ultima scena mancante si trova proprio nel capitolo successivo, intitolato "Il tempo si schiarisce", con gli esiti del tifone. Komi torna a scuola, ma ovviamente è tutto sporco e fangoso e non mancano le raffiche di vento. Komi riesce a proteggersi con eleganza e a non far vedere le proprie mutandine ad una assetata Yamai, che invece finisce nel fango nel tentativo pervertito di ammirare cosa c'è sotto la gonna della protagonista di Komi Can't Communicate.