Komi Can't Communicate, dopo l'anime arriva la serie live-action: ecco la 'vera' Komi-san!

L'emittente televisiva giapponese NHK ha appena annunciato la serie live-action di Komi Can't Communicate, tratta direttamente dal fortunato manga comedy di Tomohito Oda e in uscita il 6 settembre in Giappone. La serie sarà composta da otto episodi e vedrà come protagonisti la modella venticinquenne Elaiza Ikeda e il cantante J-pop Takahisa Masuda.

Oltre all'attesissima serie anime in uscita a ottobre, dunque, l'opera di Tomohito Oda riceverà anche un adattamento live-action con attori di tutto rispetto, diretto da Toichiro Ruto e scritto da Fumie Mizuhashi. In calce potete dare un'occhiata alle foto dei due attori, che in una recente intervista si sono detti incredibilmente onorati e felici di poter interpretare i protagonisti di un manga tanto amato.

"In un mondo veloce e in movimento come quello in cui viviamo è facile perdersi e dimenticare le cose importanti", ha dichiarato la giovane attrice Elaiza Ikeda, "questa storia ci ricorda l'importanza di conoscere noi stessi, comunicare, rispettarci e fare amicizia. Sono molto sotto pressione perché leggo questo manga dalla pubblicazione del primo Volume e voglio essere all'altezza delle aspettative dei fan. Metterà tutta me stessa in questa interpretazione, quindi per favore seguiteci!". Un grande onore anche per Oda, con le vendite del suo manga destinate a schizzare alle stelle nel corso del 2022.

Nel caso in cui non conosceste l'opera, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro breve approfondimento su Komi-san Can't Communicate.