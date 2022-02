Komi Can't Communicate: l'anime è ora disponibile anche doppiato su Netflix

Uno dei titoli che ha affascinato di più il pubblico nella passata stagione è stato senza alcun dubbio Komi Can't Communicate, adattamento anime dell'omonimo manga che ha conquistato il pubblico grazie al permetto mix tra l'elemento comico e quello romantico.

Nella nostra recensione di Komi Can't Communicate abbiamo approvato a pieni voti una produzione straordinaria sul fronte visivo quanto su quello narrativo, riuscendo a trattare un tema tanto delicato con genuinità e serietà, un connubio perfetto da permettere a qualsiasi spettatore di empatizzare con la timida protagonista.

Non poteva non avere successo la prima stagione dell'anime su Netflix che è stata subito rinnovata con un sequel atteso al debutto nel mese di aprile. E non è tutto dal momento che il colosso dedito allo streaming on-demand ha rilasciato silenziosamente il doppiaggio in lingua nostrana dei primi 12 episodi. Da oggi, dunque, sarà possibile visionare la serie con le voci italiane, l'ideale per non lasciarsi scappare un titolo così divertente quanto maturo.

E voi, invece, avete già visto la serie animata su Netflix o aspettavate l'inserimento del doppiaggio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.