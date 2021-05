Komi Can't Communicate avrà un anime! L'annuncio, data di uscita e primi dettagli

Era diventato quasi un meme, una richiesta forte della community di anime e manga. Da diversi anni infatti Komi Can't Communicate vinceva il premio del manga che i fan volevano più ardentemente diventasse un anime. Il manga di Tomohito Oda, arrivato a oltre 300 capitoli raccolti in più di 20 tankobon, sta per raggiungere l'atteso traguardo.

Era stato ventilato un annuncio importante da parte di Weekly Shonen Sunday numero 24, in arrivo tra qualche giorno ufficialmente fumetterie giapponesi. E in più era stato registrato un dominio su Komi Can't Communicate, che teneva alte le speranze dei fan. Anche se per via ufficiosa, con i primi leak è stato confermata la produzione di un anime per Komi Can't Communicate.

Il popolare insider Manga Mogura ha condiviso le prime informazioni sul progetto. Lo studio d'animazione è OLM Studio, il regista sarà Kazuki Kawagoe, lo sceneggiatore sarà Deko Akao. Al doppiaggio avremo:

Aoi Koga sarà la voce della protagonista Shoko Komi;

Gakuto Kajiwara doppierà il protagonista maschile Hitohito Tadano;

Rie Murakawa doppierà Osana Najimi.

I doppiatori dei personaggi secondari saranno rivelati in seguito. L'anime di Komi Can't Communicate esordirà a ottobre 2021, quindi tra pochi mesi. Il manga è attualmente pubblicato anche in Italia sotto l'etichetta J-POP, in procinto di pubblicare il sesto volume.