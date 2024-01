Komi Can't Communicate: un cosplay della timida Komi con le sue orecchie da gatto

Lo scorso anno, il catalogo di Netflix si è allargato, integrando una pletora di nuovi anime originali: tra questi spicca Komi Can't Communicate, un titolo che sa abilmente fondere la commedia con temi drammatici universali, come i problemi d'ansia e di socializzazione.

La dolce Komi soffre di ansia sociale, motivo per cui in tutti i suoi anni di scuola non è mai riuscita ad avere un amico. Ironicamente, tutti coloro che le sono attorno la vedono come una dea terrena e immaginano che lei non parli poiché si considera "troppo superiore" ai comuni mortali. L'unico che proverà a scambiare parola con la ragazza è Tadano Hitohito, un ragazzo goffo ma dal cuore d'oro. Ammiriamo la protagonista in questa rivisitazione originale.

In questo cosplay di Komi Shouko di Komi Can't Communicate, la ragazza è raffigurata con il suo quaderno, che utilizza per scrivere i suoi pensieri e comunicare con le persone attorno a sé, e con le sue iconiche orecchie da gatto, che appaiono quando è visibilmente in ansia. Quando incontra Tadano durante il primo giorno di liceo, il suo obiettivo diventa quello di concludere le scuole superiori con ben 100 amici. Una meta ambiziosa e complicata, ma che sicuramente sarà capace di raggiungere al termine della serie.

Non viene mai menzionato il motivo per cui Komi soffre di ansia sociale, ma ciò che è certo è che la sua famiglia ha lo stesso problema, esclusa sua madre che è una vera chiacchierona! Komi Can't Communicate è fra gli anime perfetti per principianti e per coloro che sono alle prime armi nel mondo dell'animazione giapponese, capaci di far innamorare immediatamente le persone di quest'industria.