Komi Can't Communicate debutta su Netflix: inizia l'avventura liceale di Komi e Tadano

Komi Can't Communicate, commedia romantica con elementi slice of life ideata da Tomohito Oda, ha saputo conquistare moltissimi lettori nel corso dei cinque anni di pubblicazione di Weekly Shonen Sunday, e finalmente sulla piattaforma Netflix è disponibile il primo episodio dell'anime prodotto dallo studio OLM, Inc.

Dal titolo "È solo che vorrei riuscire a parlare” la puntata funziona da lunga presentazione dei due personaggi principali, ovvero Komi Shouko e Tadano Hitohito, che si conoscono durante il primo giorno al prestigioso istituto Itan. Komi appare come una ragazza bella e attraente, capace di mettere in soggezione chiunque con il suo silenzio. Tadano è l'unico a capire che il suo atteggiamento non deriva dal sentirsi superiore agli altri, ma piuttosto dalla difficoltà nel comunicare.

Al momento della presentazione Komi va alla lavagna per scrivere il suo nome anziché parlare, mentre Tadano si dimostra da subito un ragazzo impacciato. La campanella del pranzo fa fuggire via tutti i loro compagni dall'aula e rimasti soli, il ragazzo cerca nuovamente di scambiare qualche parola con Komi. Capite le buone intenzioni del compagno, la protagonista cerca di superare l'imbarazzo e il tremore causati dall'ansia di comunicare, e inizia a spiegare a Tadano le sue difficoltà.

Tra intermezzi comici e momenti estremamente delicati, impreziositi da un'ottima colonna sonora, i due stringono immediatamente un forte legame. Komi vuole trovare 100 amici, e Tadano le promette prontamente di aiutarla a stringere amicizia con altre 99 persone, visto che ha già trovato il primo amico. A concludere l'episodio c'è una simpatica scena bonus. E voi cosa ne pensate? Avete visto l'inizio di Komi Can't Communicate? Diteci le vostre impressioni nella sezione commenti.



Per concludere ricordiamo che Netflix pubblicherà un episodio alla settimana di Komi Can't Communicate, e vi lasciamo ad un bel cosplay dedicato alla protagonista, e alla speciale opening dell'anime.