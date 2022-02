Komi Can't Communicate, il doppiaggio spagnolo adotta un linguaggio inclusivo

Il secondo episodio dell'adattamento anime di Komi Can't Communicate non ha fatto smettere di discutere da ottobre 2021, quando Netflix aveva aggiunto i sottotitoli con un linguaggio inclusivo che è diventato virale sui social media. Questo è avvenuto con la presentazione del personaggio Najimi Osana, un personaggio gender fluid.

Il "linguaggio inclusivo" è una tipologia di linguaggio che cerca di includere le minoranze, modificando i termini, sostituendo la "o" o la "a" delle parole solo maschili o solo femminili in una schwa o in un asterisco in italia mentre in spagnolo si sostituisce con "e" o "x", in modo che la parola non denoti un genere maschile o femminile, ma uno neutro.

Se prima abbiamo parlato dei sottotitoli, ora è giunta la notizia che anche il doppiaggio spagnolo in Spagna, uscito recentemente attraverso la piattaforma in questione, ha usato di questo tipo di linguaggio.

Il frangente ha avuto luogo durante l'introduzione di Tadano a Najimi Osana, che dice: "Najimi Osana siempre ha sido así. Nadie conoce su género, dice lo que le rota, es une mentirose compulsive, y lo más alucinante…" (Najimi Osana è sempre stat* così. Nessuno conosce il suo genere, dice quello che pensa, è un* bugiard* compulsiv*, e la cosa più incredibile...)

Nel caso dei sottotitoli che sono diventati controversi su Netflix nell'ottobre 2021, è stato durante l'introduzione ufficiale di Najimi Osana, presentandolo come un “amigue de la infancia“ ("amic* d'infanzia"). Azul Valadez, la doppiatrice che interpreta il personaggio nel doppiaggio spagnolo, ha condiviso uno screenshot proprio di questa scena.

La prima stagione ha debuttato durante la stagione anime autunnale 2021 (ottobre - dicembre) e comprendeva dodici episodi, mentre una seconda stagione debutterà il prossimo aprile. La piattaforma Netflix stava rilasciando gli episodi due settimane dopo la loro messa in onda in Giappone e ha da poco pubblicato il doppiaggio italiano di Komi Cant' Communicate.

Tomohito Oda ha iniziato a pubblicare il manga nel maggio del 2016 attraverso la rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan: "Komi-san è una ragazza bellissima da cui nessuno riesce a staccare gli occhi di dosso. Tutta la scuola la vede totalmente inavvicinabile anche perché è un tipo molto distaccato. Tadano Shigeo conosce però la verità: Komi-san non riesce a comunicare con gli altri. Lei stessa, cercando di correggere questa cattiva abitudine, cerca di migliorare con l'aiuto di Tadano."

In ultimo vi lasciamo con cinque storie che l'anime di Komi Can't Communicate non ha trasposto.