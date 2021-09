Komi Can't Communicate: mostrata in anteprima la dolcissima Opening dell'anime Netflix

Komi Can't Communicate è una serie in corso di serializzazione su Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, ritenuta da molti come una delle migliori commedie romantiche in circolazione. Il manga attualmente conta 22 Volumi pubblicati e oltre 5,5 milioni di copie in circolazione , e naturalmente le aspettative per l'anime sono alle stelle. Vi ricordiamo che Netflix pubblicherà gli episodi settimanalmente a partire dal 21 ottobre .

Komi Can't Communicate , l'anime di Studio OLM tratto dal manga re delle vendite di Tomohito Oda, debutterà su Netflix a ottobre , anche con il doppiaggio italiano. In attesa dell'uscita della premiere OLM ha deciso di mostrare in anteprima l'eccezionale sigla d'apertura della serie , che ha già fatto innamorare migliaia di potenziali spettatori.

