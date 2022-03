Komi Can't Communicate, nuovo poster per la seconda stagione della serie anime Netflix

Il sito ufficiale dell'adattamento anime del manga scritto e illustrato da Tomohito Oda, Komi Can't Communicate (Komi-san wa, Komyushou Desu), ha rilasciato una nuova immagine promozionale per la seconda stagione del progetto.

Il comunicato stampa ha confermato che la seconda stagione è prevista in Giappone per il 6 aprile, ma i dettagli della sua distribuzione attraverso Netflix non sono ancora confermati. Il comunicato ha anche annunciato che il doppiatore Shinichirou Kamio interpreterà il personaggio Makoto Katai e sono state annunciate anche le sigle di apertura e di chiusura, che includono Miku Itou con l'opening intitolata "Ao 100-shoku (100 Blue Colors)", mentre i FantasticYouth con l'ending intitolata "Koshaberi Biyori".

La prima stagione ha debuttato durante la stagione anime autunnale del 2021 (ottobre - dicembre) e comprendeva dodici episodi, mentre la seconda stagione debutterà il prossimo aprile. La piattaforma Netflix stava rilasciando gli episodi due settimane dopo la loro messa in onda in Giappone e attulamente Komi Can't Communicate è disponibile sulla piattaforma anche con doppiaggio italiano.

Tomohito Oda ha iniziato a pubblicare il manga nel maggio 2016 attraverso la rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan.

Nello staff di produzione troviamo Ayumu Watanabe incaricato della supervisione alla regia, mentre Kazuki Kawagoe (Beyblade Burst God, Beyblade Burst GT) è incaricato di dirigere l'anime presso OLM Studios (Pokémon, Berserk, Utawarerumono). Deko Akao (3D Kanojo: Real Girl, Shirayuki dai capelli Rossi, Higehiro, Nazo no Kanojo X) è incaricato di scrivere e supervisionare le sceneggiature.

Atsuko Nakajima (Literary Greats and Alchemists: The Gears of Judgment, Princess Princess, Sono Sakamoto, perché?) è responsabile del character design.

"Komi-san è una ragazza bellissima da cui nessuno riesce a staccare gli occhi di dosso. Tutta la scuola la vede totalmente inavvicinabile anche perché è un tipo molto distaccato. Tadano Shigeo conosce però la verità: Komi-san non riesce a comunicare con gli altri. Lei stessa, cercando di correggere questa cattiva abitudine, cerca di migliorare con l'aiuto di Tadano."

