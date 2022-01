Komi Can't Communicate sfodera il Duel Disk di Yu-Gi-Oh! in questa illustrazione

Komi di Komi Can't Communicate è approdata nel mondo di Yu-Gi-Oh con una nuova e incredibile illustrazione crossover. Da quando ha fatto il suo debutto ufficiale l'anno scorso come parte della programmazione anime autunnale, Komi Can't Communicate di Tomohito Oda è esploso in popolarità molto più rispetto al lancio del manga.

Gran parte di questo successo è dovuto al fascino della protagonista Komi, che ha difficoltà a comunicare ma si pone l'obiettivo di riuscire a fare amicizia con 100 persone. Questo l'ha portata a esplorare territori inesplorati e nelle situazioni più disparate.

È stata una così buona stagione di debutto per Komi Can't Communicate che è stato confermato che una seconda stagione è già in lavorazione. Non è ancora stata rivelata una data di uscita concreta per questa nuova stagione, ma il debutto è attualmente previsto per la fine di quest'anno.

Non è del tutto chiaro cosa aspettarsi dalla nuova stagione, ma se è come la prima, introdurrà tanti nuovi stravaganti personaggi e momenti in cui Komi (e Hitohito Tadano) dovrà destreggiarsi mentre continua a cercare di realizzare il suo obiettivo.

Per quanto riguarda il franchise di Yu-Gi-Oh!, ci sono già dei piani per la prossima generazione della serie anime. Intitolata Yu-Gi-Oh Go Rush!, la prossima iterazione farà il suo debutto questo aprile come parte della programmazione anime primaverile del 2022. Purtroppo non è ancora stata fissata una data di uscita concreta per questa nuova serie.



"Komi-san è una ragazza bellissima da cui nessuno riesce a staccare gli occhi di dosso. Tutta la scuola la vede totalmente inavvicinabile anche perché è un tipo molto distaccato. Tadano Shigeo conosce però la verità: Komi-san non riesce a comunicare con gli altri. Lei stessa, cercando di correggere questa cattiva abitudine, cerca di migliorare con l'aiuto di Tadano."

Ma cosa ne pensate? Vorreste vedere i mondi di Komi Can't Communicate e Yu-Gi-Oh! unirsi in modo ufficiale un giorno? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. In ultimo, vi lasciamo con questo fedelissimo cosplay a tema Komi Can't Communicate.