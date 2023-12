Komi can't Communicate: il simpatico Najimi in un cosplay perfetto

Nella leggera avventura di Komi can’t communicate Tomohito Oda ha dimostrato di poter presentare e affrontare temi delicati con simpatica e sensibilità. E se ci riferiamo alla simpatia e giovialità, nessun altro personaggio riesce ad incarnarla meglio di Osana Najimi, omaggiato in un cosplay davvero impeccabile.

Amico di Tadano e di tutti gli altri compagni della classe, Najimi viene presentato immediatamente come un personaggio molto socievole, divertente, iperattivo, e sempre pronto a fare scherzi, e per questo generalmente ben voluto da tutti. Si è rivelato in svariate occasioni la mente dietro tanti dei piani per far stringere amicizia a Komi, e per farla integrare meglio.

Ciò che lo caratterizza è anche un’ambiguità di genere, dato che quando viene introdotto si presenta come una ragazza e indossa l’uniforme studentesca femminile, con camicia e gonna. Considerata la sua attitudine scherzosa il tema dell’identità di genere non viene molto approfondito nella serie ma ha certamente donato molto più spessore e importanza al personaggio di Najimi, che il cosplayer Jack Mondragòn è riuscito a interpretare alla perfezione.

Come potete infatti vedere nel post in fondo alla pagina, il risultato è un cosplay veramente fedele, con tanto di lenti a contatto per ricreare i tipici occhioni anime. Dalla parrucca con cui ripropone la singolare frangetta di Najimi, fino ai dettagli dell’uniforme, tutto è incredibilmente simili alla controparte vista nell’anime.

In conclusione, ricordiamo che è disponibile il Nendoroid di Komi, e vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione di Komi can’t Communicate, disponibile su Netflix.