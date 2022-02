Komi Can't Communicate: la Stagione 2 ha una data di uscita! Eccola in un poster

Una delle serie anime più discusse dell'ultimo periodo, nel bene e nel male, tornerà presto. Parliamo di Komi Can't Communicate, la cui seconda stagione dell'adattamento anime debutterà sul catalogo di Netflix a partire dal mese di aprile 2022. Riecco Komi in un poster promozionale!

La bella e silenziosa Komi, tra non molto continuerà la sua ricerca di amici. La Stagione 2 di Komi Can't Communicate debutta sul catalogo Netflix dal 6 aprile 2022, come confermato dal recente rilascio di una key visual pubblicitaria. Dunque, viene confermata la precedente ipotesi sul periodo di uscita di Komi Can't Communicate S2.

L'immagine, che vediamo nel tweet in calce all'articolo, presenta i personaggi principali della serie, con Komi Shouko, Tadano Hitohito e Osana Najimi in primo piano. Komi Can't Communicate è un anime comico e realistico e, nonostante le numerose critiche sull'adattamento, è atteso da una grande fetta della community.

Alla seconda stagione, torna al lavoro lo studio d'animazione OLM, che, a meno di sorprese, pubblicherà altre 12 puntate. La prima stagione adatta i primi sei volumi del manga, e se questa seconda dovesse essere composta dal suddetto numero di episodi, porterà gli spettatori a circa metà dell'opera. Se così fosse, la serie vanterà un totale di quattro stagioni animate.