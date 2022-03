Komi Can't Communicate stagione 2: nuovo trailer e personaggi inediti in arrivo

La prima stagione di Komi Can't Communicate è delicata e convincente. Con soli 12 episodi, il fascino di Shoko Komi ha saputo colpire il pubblico, nonostante le sue difficoltà sociali, le sue ansie e i momenti difficili. L'anime è risultato essere quindi una piccola perla che avrà un seguito nei prossimi mesi.

Ci sarà quindi una seconda stagione di Komi Can't Communicate, nuovamente su Netflix. Le prime key visual e teaser trailer hanno ovviamente messo in mostra i protagonisti principali della storia, onnipresenti già dalla prima stagione. Nel prossimo futuro ci sarà però il debutto di tanti altri personaggi. In un poster speciale, era stato rivelato l'esordio di Makoto Katai, ma non sarà l'unico volto nuovo.

Il nuovo trailer di Komi Can't Communicate parte sempre con la bella Shoko, vista come una dea da tutti, ma si torna poi alle normali atmosfere di classe insieme a Tadano e agli altri amici. Oltre Katai, nel gruppo principale della prossima stagione si aggiungeranno:

Shisuro Naruse, un narcisista doppiato da Katsuyuki Miura;

Chushaku Kometani, un ragazzo che narra sempre la realtà doppiato da Shotaro Uzawa;

Ayami Sasaki, una delle compagne di gruppo della gita scolastica, doppiata da Minami Takahashi;

Mikuni Kato, altra compagna di gruppo di Komi nella gita, doppiata da Fumiko Uchimura.

Nello stesso video sono state rivelate anche le opening ed ending di Komi Can't Communicate stagione 2. La sigla d'apertura sarà Ao 100 Iro (100 colori blu) di Miku Ito, mentre la sigla di chiusura sarà Koshaberi Biyori (Un bel giorno per due chiacchiere) di FantasticYouth. I prossimi episodi partiranno il 6 aprile in Giappone.