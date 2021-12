Komi Can't Communicate: un teaser per la seconda stagione, ecco il periodo d'uscita

Una delle serie anime più attese del palinsesto autunnale, al fianco di Jojo: Stone Ocean e Blue Period, è stata Komi Can't Communicate, commedia slice of life ideata da Tomohito Oda. Il successo ricevuto dalla prima stagione, conclusasi oggi 22 dicembre 2021 in Giappone, ha trovato un immediato rinnovo per il seguito, rivelato in un teaser.

L'avventura liceale di Komi Shouko sta appassionando e divertendo molti spettatori, i quali saranno lieti di sapere che lo studio OLM ha intenzione di continuare l'adattamento del manga con una seconda stagione. A confermare la notizia è stata Komi stessa nel simpatico teaser riportato da @ayofamz, che trovate in calce, dove Tadano, Osana e gli altri compagni di classe della protagonista hanno allestito una sorta di set pubblicitario.

Su richiesta di Osana, Komi cerca timidamente di dire ai fan di continuare a prendersi cura di lei, rivelando così che la sua storia riprenderà dal mese di aprile 2022. Una data piuttosto vicina considerando i tempi di produzione, che potrebbe suggerire anche la scelta di limitare il numero di episodi a 12, come per la prima stagione, se non addirittura diminuirlo. Voi cosa ne pensate della serie? State seguendo la missione di Komi e Tadano? Diteci le vostre impressioni nello spazio riservato ai commenti.

Ricordiamo che il manga di Komi Can't Communicate è vicino alla fine, e vi lasciamo ad un cosplay dedicato alla timida Komi-san.