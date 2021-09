Komi Can't Communicate: l'anime arriva su Netflix, rivelati data d'uscita e cast

Komi Can't Communicate è una delle serie diventate particolarmente rilevanti negli ultimi anni, e grazie all'impegno dello studio OLM Inc il 6 ottobre debutterà la prima stagione dell'anime, mostratasi in un nuovo trailer. Nel video, che trovate in cima alla notizia, è stato inoltre confermato l'arrivo della serie sulla piattaforma Netflix.

La storia della taciturna e timida Komi è una delle più attese della stagione autunnale, e quando era stata confermata la trasmissione dell'anime solo in Giappone, su TV Tokyo e Netflix, molti hanno pensato che ci sarebbe voluto diverso tempo prima di poterla seguire. A sorpresa però il trailer pubblicato nelle scorse ore ha specificato gli episodi saranno disponibili su Netflix, in 190 paesi, doppiato in 8 lingue, e con sottotitoli disponibili in 31 lingue diverse.

Il trailer ufficiale di Netflix ha inoltre confermato che il debutto delle puntate al di fuori del suolo giapponese è stato fissato per il 21 ottobre 2021, appena tre settimane dopo l'inizio della trasmissione in patria, e ci sarà un nuovo episodio a cadenza settimanale. La conferma dell'arrivo dell'anime in tutto il mondo è arrivata anche dal volume 42 di Weekly Shonen Sunday, edita da Shogakukan,

Il trailer ha anche rivelato le tracce che accompagneranno l'opening e la ending, rispettivamente Cinderella di Cider Girl, e Hikareinochi di Kitri. La regia è stata affidata a Ayumu Watanabe, mentre il character design a Atsuko Nakajima. Sono stati inoltre presentati i desing ufficiali di tredici personaggi, accompagnati da rispettivi doppiatori. Aoi Koga darà la voce a Komi, Gakuto Kajiwara sarà Tadano, Rie Murakawa Najimi Osana Ricordiamo che i volumi della serie sono pubblicati in Italia da J-Pop, e vi lasciamo ai primi dettagli sulla serie live action dedicata a Komi Can't Communicate.