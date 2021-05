Komi Can't Communicate: trailer e locandina presentano l'anime

Komi Can't Communicate è stato uno degli anime più attesi dai fan, un titolo poco lusinghiero che ormai veniva assegnato al manga da anni. Arrivato a oltre 300 capitoli su Weekly Shonen Sunday e con ottime vendite nel settore tankobon con i primi 20 volumi, finalmente i fan potranno anche guardare la versione animata dei personaggi.

Dopo i primi leak riguardanti l'anime di Komi Can't Communicate, è arrivato l'annuncio ufficiale. Infatti era oggi 11 maggio 2021 la data prescelta per la comunicazione ufficiale sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan e sui vari social. In basso è disponibile la locandina che era già trapelata negli scorsi giorni ma in alta risoluzione, dove vediamo la protagonista Shoko Komi che osserva da lontano l'altro protagonista, Hitohito Tadano.

In alto invece possiamo osservare le scene del trailer di Komi Can't Communicate. Un video di presentazione dove veniamo introdotti alla scuola, luogo principale degli episodi, e soprattutto Komi e Tadano con le loro vite quotidiane. Oltre a confermare il cast e lo staff principale, il trailer di Komi Can't Communicate conferma anche la data di uscita nel 2021, prevista a ottobre.

L'opera si concentra su Komi Shoko, una ragazza bellissima e ritenuta fredda perché non parla mai e perché cerca di evitare le persone. In realtà Shoko soffre di un disturbo della comunicazione per cui non riesce a parlare con le altre persone. Tadano scoprirà questo problema e deciderà di aiutare la ragazza a farsi degli amici e superare il suo problema.