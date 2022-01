Komi Can't Communicate vince l'edizione 67 del Shogakukan Manga Awards

La sessantasettesima edizione del Shogakukan Manga Awards si chiude all'insegna di Komi Can't Communcate, vincitore della categoria shonen. Scopriamo le altre opere premiate, e i candidati che non sono riusciti ad agguantare alcun titolo!

Istituito nel 1955, il Premio Shogakukan per i manga è uno dei riconoscimenti più importanti del fumetto giapponese, ambitissimo da qualsiasi autore. Difatti, sebbene il premio sia gestito e sponsorizzato dalla casa editrice giapponese Shogakukan, vengono premiati anche i titoli serializzati da altri editori. Non si tratta solamente di gloria e onore, le opere premiate vengono onorate con una statuetta di bronzo e un premio di 1 milione di yen.

Per la commissione dell'edizione 67 del Shogakukan Manga Awards, la miglior opera nella categoria shonen è stata Komi Can't Communicate, opera di Tomohiro Oda serializzata su Weekly Shonen Sunday che ha di recente conquistato Netflix con un adattamento anime. La bella e silenziosa Komi ha superato la concorrenza di Battle Game in 5 Seconds di Harawata e Miyakokasiwa e Mashle di Hajime Komoto.

Per la categoria shojo, ad averla spuntata è My love Mix-Up! di Wataru Hinekure e Aruko, serializzato sul Bessatsu Margaret di Shueisha. Gli altri nominati per la categoria erano Queen's Quality, Seishun Heavy Rotation e Promise Cinderella.

La migliore opera generale vede due vincitori, Nigatsu no Shosa: Zettai Gokaku no Kyoshitsu di Shiho Takase e Do Not Say Mistery di Yumi Tamura, altre due opere di Shogakukan. Per quanto riguarda la categoria Kodomo, miglior fumetto per bambini, non è stato eletto alcun vincitore, nonostante la nomination di Rich Police Cash.

Concordate con i vincitori? Vi mandiamo a lezione da Netflix e vi salutiamo lasciandovi a un teaser su Komi Can't Communicate Stagione 2.