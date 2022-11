Komi diventa una maid in questo cosplay: eccola con un vestito particolare

Il liceo Itan ha accolto ormai da tempo la silenziosa Shoko Komi, una ragazza che, in virtù della sua bellezza, ha fatto girare la testa di ragazzi e ragazze. I suoi compagni di classe e di scuola lottano per diventare sua amica, ma non sanno che la protagonista di Komi Can't Communicate ha un disturbo della socialità.

Eppure riesce a interfacciarsi con loro, grazie soprattutto all'intervento di Hitohito Tadano, compagno di classe che la farà sentire a suo agio. Andando avanti con i giorni, Komi riuscirà a stringere sempre più amicizie e a sperimentare cose nuove. Da studentessa riesce sempre a far girare la testa a tutti, ma saprà fare lo stesso con altri abiti addosso?

La cosplayer Mirikashi è una aficionado della protagonista di Komi Can't Communicate, non a caso in passato aveva realizzato un cosplay di Shoko Komi con la sua divisa scolastica. Uscendo però in parte dai panni di studentessa, c'è stato un momento in cui, durante il classico festival culturale dei licei giapponesi, la ragazza si è dovuta agghindare in tutt'altri modi.

Ecco quindi un cosplay di Shoko Komi in versione maid, con un tipico abito da cameriera vittoriana che va molto di moda in Giappone durante questi eventi e nei famosi maid cafè. Per trovarla però non è necessario rivolgersi soltanto all'estero: basta guardare questo cosplay di Komi italiana.