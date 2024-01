Komi diventa una maid in questo simpatico cosplay: pronti a ordinare?

Il divertente anime commedia di Netflix Komi Can't Communicate ha dimostrato che è possibile sensibilizzare il pubblico su temi delicati come l'ansia sociale e l'insicurezza anche con leggerezza e ironia, restando convincente e incisivo. I 24 episodi della serie esplorano il difficile mondo di Komi mentre cerca di rapportarsi ai suoi compagni.

Il magnifico aspetto della protagonista la rende inavvicinabile dai suoi compagni di scuola, che piuttosto la vedono come una Dea discesa sul pianeta Terra. Con l'aiuto del goffo Tadano Hitohito, apparentemente l'unico che riesce a capirla e che comprende i suoi problemi d'ansia, l’obiettivo di Komi diventa quello di arrivare a cento amici alla fine dell'anno scolastico. Osserviamo la timida protagonista in questa rivisitazione della cosplayer n_mirikashi.

Questo cosplay di Komi Shoko da Komi Can't Communicate si ispira al look da maid che la ragazza ha sfoggiato durante il festival culturale scolastico, in cui ha costruito con i suoi compagni di classe un ristorante a tema. Timida e silenziosa, il suo atteggiamento viene confuso come altezzoso e superiore, ma dietro il suo aspetto si nasconde una ragazza dolce e gentile.

Data la sua ansia sociale, Komi non riesce in alcun modo a parlare ma cerca di farsi comprendere attraverso un quaderno su cui scrive i suoi pensieri. Nel corso della storia, è riuscita a scambiare qualche parola solo con Tadano, per il quale sembra avere un'enorme cotta. Komi Can't Communicate è fra gli anime perfetti per principianti: leggero, coinvolgente e che sarà capace di innamorare chi si tuffa per la prima volta in questo universo.

Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata ad un cosplay di Komi da Komi Can't Communicate con le orecchie da gatto?