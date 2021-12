Komi-san in un cosplay di Hane Ame: la protagonista timida in tante pose diverse

Ormai la prima stagione di Komi Can't Communicate sta per finire. Chi legge il manga scritto e disegnato da Tomohito Oda, e ormai in corso da parecchi anni su Weekly Shonen Sunday, conosce bene la protagonista e i suoi problemi di comunicazione, che però pian piano si sono alleviati.

Gli spettatori dell'anime hanno fatto invece da poco la sua conoscenza, ma è bastato poco per far scattare la scintilla col pubblico. Gli episodi dell'anime disponibile su Netflix hanno mostrato dapprima una Komi-san fredda e austera, ma la realtà è ben diversa: dietro quell'apparente maschera di superiorità si nasconde una personalità fragile e con problemi di socialità e comunicazione.

Grazie all'aiuto di Tadano, Komi-san riesce ad aprirsi di più piano piano, dando anche sfoggio di tante emozioni ed espressioni diverse. La Komi-san con le orecchie da gatto ha già colpito, ma ora, in vista della fine dell'anime è il tempo di vedere un cosplay di Komi-san creato da Hane Ame in più versioni. La nota cosplayer asiatica si mette in mostra con la protagonista di Komi Can't Communicate con la divisa scolastica blu mentre regge un quaderno su cui scrivere i propri pensieri, ma non si fa mancare anche qualche posa con le orecchie da gatto e una a figura intera.