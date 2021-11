Komi-san con le orecchie da gatto in questo cosplay fedelissimo di Zekia

In pubblicazione da tantissimi anni su Weekly Shonen Sunday, rivista che tra gli altri ha pubblicato anche Detective Conan, il manga di Komi Can't Communicate è finalmente diventato anime. C'è voluto tanto tempo, ma alla fine le attese dei fan sono state ripagate con l'anime proposto su Netflix da qualche settimana.

La dolcezza di questa ragazza bella ma estremamente timida e, soprattutto, affetta da un disturbo da ansia sociale ha già colpito chi l'ha conosciuta tramite l'anime. Shoko Komi si sta comunque ambientando a scuola, passo dopo passo, anche grazie all'aiuto del suo nuovo compagno di classe Hitohito Tadano, che sta cercando di affiancarla e aiutarla quanto più possibile. Komi-san si è già mostrata in diverse situazioni, tra cui quella dove spuntano le famose - per il pubblico del manga - orecchie da gatto.

In certi frangenti in cui Komi è molto eccitata sulla sua testa spuntano delle orecchie da gatto, simili ai suoi capelli. La cosplayer Zekia ha deciso di dedicare una foto proprio a questa versione dell'eroina dell'anime, disponibile in basso. Questo cosplay di Komi-san con le orecchie da gatto riprende tutta la dolcezza del personaggio che sta divertendo gli spettatori di Netflix. In aggiunta, nel secondo post, la cosplayer ha deciso di mostrare un breve video dove si prepara per questo cosplay di Komi, arrivando poi al risultato finale.

Il manga di Komi Can't Communicate è invece vicino alla conclusione, secondo alcuni rumor.