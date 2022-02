Komi-san timida e con le orecchie da gatto nel cosplay dell'italiana Himee Lily

È stato reclamato per anni e anni, e alla fine il pubblico è stato accontentato. L'anno scorso ha debuttato su Netflix l'anime di Komi-san, la protagonista taciturna e timida che soffre di un disturbo sociale che le impedisce di comunicare a dovere con gli altri senza andare in ansia.

Komi Can't Communicate avrà un seguito, dato che i primi 12 episodi sono stati effettivamente pochi per portare a termine l'obiettivo della ragazza, quello di trovarsi 100 amici e quindi riuscire a superare il suo disturbo. Ad aiutarla enormemente c'è stato Tadano Hitohito, suo compagno di classe che cerca di spingerla sempre di più ad aprirsi.

Prima di rivederli insieme dovrà passare molto altro tempo. Eppure tra il pubblico c'è chi non vede l'ora di assistere nuovamente agli episodi di Komi-san. Per ingannare le attesa, le cosplayer non lasciano a bocca asciutta i loro follower. Himee Lily, una delle cosplayer italiane più note, lancia il suo cosplay di Komi-san sempre taciturna anche in questa versione ma ugualmente bella, anche con le orecchie da gatto disegnate nella prima foto.

Non perdetevi la recensione di Komi Can't Communicate, la cui prima stagione è completamente disponibile in streaming su Netflix.