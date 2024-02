Konami crea il suo studio d'animazione: ci saranno nuovi anime su Yu-Gi-Oh?

Da decenni, Konami detiene le redini di alcuni dei più illustri videogiochi: dall'iconico Yu-Gi-Oh a Castlevania, il marchio si è costantemente dedicato all'espansione dei suoi franchise di punta. L'azienda è ufficialmente pronta ad entrare anche nel mondo degli anime, un settore che sta guadagnando terreno grazie alla recente ascesa di opere popolari come My Hero Academia e Jujutsu Kaisen.

L'annuncio è stato coronato dal lancio di Konami Animation durante i festeggiamenti per il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!. Da poche ore è stato attivato anche il sito web ufficiale dello studio d'animazione, che darà finalmente alla Konami la possibilità di curare personalmente gli anime dei propri franchise, senza dover necessariamente affidarne i lavori ad altre case d'animazione.

Non sono escluse tuttavia la produzione di franchise esterni: la creazione di Konami Productions fornirà al team l'opportunità di dare vita ad altre produzioni, senza essere confinata solo a Yu-Gi-Oh! oppure Castlevania, come nel caso di Reign of the Seven Spellblades.

La notizia fa sperare che Konami Animation e Konami Poductions si concentreranno principalmente sulle opere principali dell'azienda: dato il successo a livello internazionale dell'anime di Castlevania Nocturne su Netflix e all'intramontabile popolarità dell'anime di Yu-Gi-Oh!, nuovi titoli di questi franchise sarebbero immediatamente scelte vincenti ancor prima del debutto.

Le epiche battaglie presenti in Yu-Gi-Oh! hanno affascinato i fan per decenni e Konami dispone di un ricco repertorio di opere pronte per essere adattate. Che possa essere l'occasione adatta di vedere nuovi anime per questi franchise?