Kono Manga ga Sugoi 2021: ecco le migliori riviste di manga, Weekly Shonen Jump è secondo

In Giappone le riviste di manga sono diffuse ovunque. Quasi ogni casa editrice ne ha una dove gestisce le proprie serie e i propri manga. Nel corso del tempo però ad aver conquistato una grossa notorietà sono giusto una decina, tra cui primeggia sempre Weekly Shonen Jump, fucina di tanti successi ricordati ancora oggi.

Weekly Shonen Jump avrà un 2021 particolare davanti ma le tante storie che ha ancora in pubblicazione che stanno riscuotendo comunque successo l'hanno aiutata a ottenere il secondo posto al Kono Manga ga Sugoi 2021. Dopo aver scoperto i migliori manga del 2020 con Chainsaw Man vincitore, andiamo a vedere la classifica delle 10 migliori riviste di manga del Giappone.

Feel Young pubblicato dalla casa editrice Shodensha Weekly Shonen Jump pubblicato dalla casa editrice Shueisha Morning pubblicato dalla casa editrice Kodansha Torch web pubblicato dalla casa editrice LEED Publishing Co., Ltd. Monthly Afternoon pubblicato dalla casa editrice Kodansha Weekly Young Jump pubblicato dalla casa editrice Shueisha Weekly Shonen Sunday pubblicato dalla casa editrice Shogakukan Weekly Big Comic Spirits pubblicato dalla casa editrice Shogakukan Comic Bridge pubblicato dalla casa editrice Kadokawa Kiss pubblicato dalla casa editrice Kodansha

È la Shodensha a conquistare a sorpresa il primo posto con Feel Young, mentre poi nelle posizioni successive arrivano riviste ben più conosciute come appunto Weekly Shonen Jump, Morning e Afternoon ma anche Weekly Shonen Sunday di Shogakukan. Uno degli esclusi eccellenti è la rivista di punta di Kodansha, Weekly Shonen Magazine famosa per aver pubblicato Fairy Tail, The Seven Deadly Sins e The Quintessential Quintuplets in tempi recenti.