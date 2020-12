Kono Manga ga Sugoi 2021, il prestigioso premio va a Chainsaw Man: la top 20 dei manga

Ogni anno in Giappone si tengono varie premiazioni. Con i manga che sono una parte importante dell'economia del paese ma anche della sua cultura e tradizione, non a caso ci sono premiazioni che vengono dedicate solo a loro. Una di queste è il Kono Manga ga Sugoi 2021 che quest'anno va a Chainsaw Man, manga di Tatsuki Fujimoto.

Dopo aver ricevuto il parere positivo di Naoki Urasawa ed essere stato eletto dagli utenti di Alu.jp il secondo miglior manga del 2020, arriva stavolta un premio prestigioso. Il Kono Manga ga Sugoi, che può essere tradotto come "questo manga è fantastico", ha rivelato i migliori titoli nella categoria per ragazzi del 2020. La top 20 è la seguente:

Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto Sousou no Frieren di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe Kowloon Generic Romance di Jun Mayuzuki Mizu wa Umi ni Mukatte Nagareru di Rettо̄ Tajima Ryūnyo Senki di Daisaku Tsuru Dampier no Oishii Bōken di Tomato Soup Dai Dark di Q Hayashida Ninja to Gokudou di Shinsuke Kondou Boku no Kokoro no Yabai Yatsu di Norio Sakurai Berlin Uwa no Sora di Tetsu Kayama Oshi no Ko di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari Kakkou no Iinazuke di Miki Yoshikawa Inaka di Naoki Yamamoto Undead Unluck di Yoshifumi Tozuka Blue Period di Tsubasa Yamaguchi Bokyou Taro di Yoshihiro Yamada Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge Teigaku-sei Otto no Kodzukai Banzai Getsugaku 2 Man-sen-en no Kinketsu Life di Kōji Yoshimoto Baku-chan di Masumura17 (Jūshichi Masumura) Tsuma to Boku no Shōkibo na Ikuji di Shigeyuki Fukumitsu

Sicuramente nell'elenco non ci sono titoli che spiccano per popolarità tra il pubblico occidentale essendo molti di questi nuovi, ad eccezione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che arriva 17°.

Ad aver vinto il premio nel 2020 è stato Spy x Family che sta confermando una grande qualità. Intanto Chainsaw Man si è concluso su Weekly Shonen Jump da pochi giorni, anche se è in programmazione una seconda fase.

Ovviamente il Kono Manga ga Sugoi si compone anche di una classifica femminile, di cui è presente la seguente top 20:

Onna no Sono no Hoshi di Yama Wayama Go Happy Mania di Moyoco Anno Bara wa Shuraba de Umareru ― 70-nendai Shoujo Manga Assistant Funto-ki di Nami Sasou My Broken Mariko di Waka Hirako Karaoke Iko! di Yama Wayama Mystery to Iu Nakare di Yumi Tamura Watashi no Shiawase na Kekkon di Rito Kosaka e Akumi Agitogi Kashikokute Yōki aru Kodomo di Miki Yamamoto Kieta Hatsukoi di Wataru Hinekure e Aruko Yubisaki to Renren di Suu Morishita Sensou wa Onna no Kao o Shiteinai di Svetlana Alexievich e Keito Koume Munou no Taka di Asami Hanzaki Kemuri to Mitsu di Hiroko Nagakura Otona ni Natte mo di Takako Shimura Ao no Hana, Utsuwa no Mori di Yuki Kodama 1-nichi 2-kai di Ryo Ikuemi Kieta Mama Tomo di Hiroko Nohara Majo-senpai Nippou di Maka Mochida Hajimete no Hito di Fumiko Tanikawa Hikari no Hako di Seiko Erisawa

Figurano in elenco il manga di Moyoco Anno ma anche My Broken Mariko, in arrivo anche in Italia con J-POP a gennaio 2021.