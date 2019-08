Kono Oto Tomare! si mostra in un secondo teaser trailer

Nel corso di queste ultime ore, l'account Twitter @pkjd8I8 ha pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato a Kono Oto Tomare! (Stop This Sound!), adattamento anime del manga realizzato da Amyū, e che fa seguito a un primo trailer pubblicato nelle scorse settimane.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra le vicende di Takezō, l'ultimo membro rimasto nel club di koto, un gruppo interamente dedicato al tradizionale strumento musicale a corde giapponese. Se non si troveranno nuovi membri, il club di koto verrà definitivamente chiuso. In un giorno come tanti altri, però, Takezō si ritrova faccia a faccia con uno studente desideroso d'unirsi al club. Il ragazzo si chiama Chika Kudō ed è un famoso delinquente che ha seminato il terrore in varie scuole.

Ryōma Mizuno è stato posto come director della serie, il tutto affiancato da Platinum Vision (Saiyuki Reload Blast, Servamp, Devils 'Line). Ayumu Hisao (Devils 'Line, Sword Oratory: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? On the side) sta sia scrivendo che supervisionando la sceneggiatura mentre Junko Yamanaka (ReLIFE, Servamp, Spice and Wolf II, Aoharu x Machinegun) è il designer dei personaggi secondari. Yamanaka e Kobayashi sono entrambi a capo dei lavori d'animazione mentre Hideaki Oba è stato posto come consigliere. Inoltre, nel corso di questi ultimi giorni è stata anche annunciata la data in cui la seconda parte dell'opera verrà resa disponibile in Giappone.