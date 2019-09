Kono Oto Tomare!: la seconda metà dell'anime si mostra in un nuovo trailer

L'account Twitter @pkjd8I8 ha rilasciato sul web un nuovo e interessante video promozionale dedicato alla seconda metà di Kono Oto Tomare!: Sounds of Life, anime tratto dal manga targato Amyū, trailer grazie al quale è possibile visionare varie scene dell'opera animata.

La seconda metà dell'anime sarà presentata in anteprima in Giappone su Tokyo MX1 e BS11 il 5 ottobre, per poi debuttare su AT-X e Tochigi TV il 7 ottobre, su WOWOW il 9 ottobre e su Hokkaido TV il 14 ottobre. Inoltre, è stato annunciato che la nuova opening theme dell'opera, intitolata "Harmony", sarà realizzata da Shouta Aoi, mentre Yūma Uchida lavorerà all'ending theme. Giusto recentemente sono state inoltre rilasciate alcune nuove informazioni relative al cast di doppiaggio.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra le vicende di Takezō, l'ultimo membro rimasto nel club di koto, un gruppo interamente dedicato al tradizionale strumento musicale a corde giapponese. Se non si troveranno nuovi membri, il club di koto verrà definitivamente chiuso. In un giorno come tanti altri, però, Takezō si ritrova faccia a faccia con uno studente desideroso d'unirsi al club. Il ragazzo si chiama Chika Kudō ed è un famoso delinquente che ha seminato il terrore in varie scuole.

Ryōma Mizuno è stato posto come director della serie, il tutto affiancato da Platinum Vision (Saiyuki Reload Blast, Servamp, Devils 'Line). Ayumu Hisao (Devils 'Line, Sword Oratory: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? On the side) sta sia scrivendo che supervisionando la sceneggiatura mentre Junko Yamanaka (ReLIFE, Servamp, Spice and Wolf II, Aoharu x Machinegun) è il designer dei personaggi secondari. Yamanaka e Kobayashi sono entrambi a capo dei lavori d'animazione mentre Hideaki Oba è stato posto come consigliere. Inoltre, nel corso di questi ultimi giorni è stata anche pubblicata una nuova key visual dedicata ai vari personaggi presenti all'interno dell'opera animata.