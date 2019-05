Kono Yūsha ga Ore TUEEE Kuse ni Shinchō Sugiru diventerà un anime

È da qualche anno che le light novel stanno prendendo sempre più piede, ottenendo diversi adattamenti in formato manga o anime. Uno degli esempi più recenti è senza dubbio The Rising of the Shield Hero, ma adesso anche la serie Kono Yūsha ga Ore TUEEE Kuse ni Shinchō Sugiru di Light Tuchihi seguirà un percorso molto simile.

La light novel scritta da Light Tuchihi e illustrata da Saori Toyota ha iniziato la propria pubblicazione a giugno 2016 sul sito Kakuyomu, mentre il 20 febbraio 2017 Kadokawa ha pubblicato il primo volume. Ha rapidamente ottenuto vendite e una discreta popolarità tra il pubblico. Grazie a questo, ha ottenuto dapprima un adattamento manga disegnato da Koyuki e pubblicato su Monthly Dragon Age di Kadokawa e, adesso, si aggiunge anche un anime.

L'annuncio è arrivato grazie a una bandella promozionale allegata al primo volume del manga di Kono Yūsha ga Ore TUEEE Kuse ni Shinchō Sugiru, insieme alle prime informazioni. Masayuki Sakoi dirigerà l'anime allo studio White Fox. Kenta Ihara, che si sta occupando ora dell'anime di Vinland Saga, sarà lo sceneggiatore e supervisore della serie, mentre Mai Toda farà da character designer.

Kono Yūsha ga Ore TUEEE Kuse ni Shinchō Sugiru debutterà nei mesi finali dell'anno, più precisamente a ottobre 2019 e segue la storia di Rista, una dea che evoca un eroe da un altro mondo per aiutarla. Solo che il suo mondo ricorda quello di un videogioco impostato a difficoltà molto difficile. Seiya, il ragazzo evocato, è eccezionale sotto più punti d vista, ma è estremamente cauto: compra tre set diversi di armatura e utilizza tutte le proprie forze anche contro i mostri più deboli come gli slime.