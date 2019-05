Kono Yūsha ga Ore TUEEE Kuse ni Shinchō Sugiru si mostra in una visual

Kono Yūsha ga Ore TUEEE Kuse ni Shinchō Sugiru sarà il prossimo titolo, dopo The Rising of the Shield Hero, ad appassionare gli amanti delle avventure in mondi RPG, ovvero il sottogenere isekai. In questo sottogenere di manga e light novel, un protagonista viene evocato in un mondo parallelo e affrontare pericoli mai visti prima d'ora.

Come già rivelato pochi giorni fa, Kono Yūsha ga Ore TUEEE Kuse ni Shinchō Sugiru riceverà un anime di cui però non si conosce ancora la data di messa in onda. La light novel di Light Tuchihi verrà animato dallo studio White Fox, che ha rivelato la prima locandina ufficiale della serie. Nel tweet in basso dell'insider Moetron possiamo osservare una prima comica key visual con il protagonista Seiya mentre sferra un colpo infuocato alla massima potenza per uccidere... uno slime. Al suo fianco, spaventata dalla potenza del colpo, c'è la dea Rista, colei che ha evocato l'eroe nel suo mondo.

Kono Yūsha ga Ore TUEEE Kuse ni Shinchō Sugiru è una light novel scritta da Light Tuchihi e disegnata da Saori Toyota, pubblicata per Kadokawa dal giugno 2016 sotto forma di capitoli e dal 20 febbraio 2017 in volumi. Dalla serie è stato tratto anche un adattamento manga, pubblicato su Monthly Dragon Age, e a breve si aggiungerà l'adattamento animato.