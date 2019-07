Kono Yūsha ga Ore TUEEE Kuse ni Shinchō Sugiru: nuovo trailer e cast per l'anime

Kono Yūsha ga Ore TUEEE Kuse ni Shinchō Sugiru, traducibile come "L'eroe è fin troppo forte, ma esageratamente cauto", è una delle light novel nate sul filone del genere isekai, di cui Sword Art Online è stato uno dei capostipite. Ora la serie sta per essere adattata in anime, e sono stati rivelati cast e periodo di uscita.

Dopo la visual di Kono Yūsha ga Ore TUEEE Kuse ni Shinchō Sugiru, è il turno di un video promozionale esteso che ci mostra alcuni dettagli della nuova serie animata. In alto potete vedere il video di un minuto e quindici che ci mostra i due protagonisti: la dea Rista, una divinità che ha evocato nel suo mondo un potente eroe, Seiya, che possa aiutarla nelle sue missioni. Seiya però passa tutto il tempo ad allenarsi e, anche quando deve affrontare degli slime di bassissimo livello, è estremamente cauto.

Yuichiro Umehara interpreterà il protagonista Seiya Ryuguin, mentre Aki Toyosaki darà la voce alla dea Ristarte. Oltre le informazioni sui due doppiatori principali, nel video di Kono Yūsha ga Ore TUEEE Kuse ni Shinchō Sugiru è stato svelato anche il periodo di uscita, ovvero ottobre. Lo studio White Fox si occuperà della produzione delle animazioni, con Masayuki Sakoi alla regia. Kenta Ihara supervisionerà la serie e scriverà la sceneggiatura, con Mai Toda invece al character design.