Konoha Shinden Yukemuri Ninpōchō, annunciato l'arrivo dell'adattamento animato!

Con il titolo italiano Naruto: La nuova generazione della foglia alle terme, la light novel scritta dal Shou Hinata, è stato annunciato che riceverà un adattamento animato in arrivo a breve. Ma vediamo nel dettaglio le informazioni che possediamo riguardo l'adattamento della prima light novel della serie Shinden.

Konoha Shinden Yukemuri Ninpōchō, titolo originale di Naruto: La nuova generazione della foglia alle terme, è ufficialmente considerato la prima novel della serie Shinden, un serie di romanzi realizzato con l'obiettivo di collegare Naruto a Boruto: Naruto Next Generations.

La serie racconta le avventure di tre personaggi della serie: Guy, Kakashi e Mirai, la filia di Asuma e Kurenai, come è possibile anche vedere nell'immagine presente in calce alla notizia. Inoltre, la nuova serie animata tratta dal romanzo inizierà il 12 maggio. I fan non dovranno quindi attendere molto al suo arrivo.

Il romanzo di Naruto: La nuova generazione della foglia è già disponibile in Italia al prezzo di 12,90€, pubblicata da Panini Comics. Per i fan delle avventure del figlio di Naruto, in Boruto: Naruto Next Generations è stata rivelata la trasformazione completa di Jugo. Vi consigliamo inoltre un divertente easter egg dedicato a Naruto, apparso nell'anime di Pokémon.